FTIsland〈What If〉全員概念照曝光　新專輯依然收錄滿滿自創曲！

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下週四 FTIsland 就要帶著最新韓語專輯〈What If〉回歸了，出道 11 年的他們依然堅持創作不懈，先來看看完整曲目表吧！

FTIsland 最近陸續公開了迷你六輯〈What If〉的概念照與完整曲目表，在燦爛豔陽下綻放的笑容讓人一看心頭就跟著暖了起來。

雖然最新主打歌「仲夏夜之夢」並非照例由成員親自創作，而令不少粉絲覺得遺憾，不過除此之外的 “Dance with U”、”Nowhere”、”Fade Out”⋯⋯等歌曲都有崔鍾訓、李洪基和李在真貢獻的詞或曲，這次依舊能聽見最貼近 FTIsland 的音樂。

而在回歸以後，FTIsland 也將於 8 月 11、12 兩日，在 Blue Square I-Market Hall 舉行專場演唱會《2018 FTisland LIVE [+] in Seoul》。

另一方面，FTIsland 日前也搶先公開了第十八張日語單曲〈Pretty GIrl〉的 MV，為即將在 8 月 22 日發行的新作品預熱。在他們回歸韓國前，就先來聽聽這首歌吧！





（照片與影片來源：FNC Entertainment）

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