SM-YG-JYP-FNC-BigHit等7大公司共同成立韓國版VEVO！

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7大娛樂公司聚在一起，有大動作！

韓國7家娛樂公司SM、YG、JYP、FNC、BigHit、Mystic、明星帝國於19日舉行了「Music & Creative Partners Asia Co.（簡稱MCPA）」的成立儀式。

MCPA公司今後將提供MV內容流通的新平臺服務，不僅是MV，為了製作相關IP的新內容，節目平臺等方案也將會持續地討論。



MCPA公司將作為K-POP MV和相關影片的綜合流通視窗，為了提升韓國音樂內容和演出者的國際競爭力而成立，將致力於成長為代表亞洲的公司。

MPCA被稱為韓國版 VEVO（谷歌、環球音樂和索尼音樂合資的音樂服務網站），是整合、流通和管理K-POP MV內容的國際平臺的專門公司。

圖：SM Ent.

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