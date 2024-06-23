【韓網熱門】SM娛樂和HYBE娛樂中，你願意在哪家出道？

萬一，小編說的是萬一，如果可以選擇出道，你會選SM娛樂還是HYBE娛樂呢？

最近韓網上就有網友提出了這個問題，SM娛樂和HYBE娛樂，你會選擇在哪家公司出道？ 原PO選擇了HYBE，理由是自己不會唱歌。

韓國網友評論：

1.我可以在SM當練習生，然後在HYBE出道嗎？

2. 肯定是SM啊，HYBE會在背後搞小動作，詆毀其他團，而且最近歌曲的品質也是SM好

3. SM務員（SM+公務員），只要讓我出道就好

4. SM感覺對藝人更人性化一點，HYBE完全就是在售賣商品的感覺

5. 肯定是SM啊，因為HYBE的房時爀有「人臉識別障礙」，都不理人家的問候

6. SM，他們會瘋狂訓練我，讓我作為一個歌曲、舞蹈、顏值全面均衡的六邊型戰士出道

7. 音樂方面的話當然是HYBE，但全方位考慮的話是SM

8. 如果是ADOR的話，我會選HYBE，如果不是就選SM

9. SM，簽約期間會一直幫你安排行程，蠻好的

10. 音樂風格我選HYBE，但退休待遇肯定要選SM

11. HYBE的審美太落後了

12. 真可笑，誰會讓你們出道呢

13. SM，再怎麼闖禍，也不會被趕出公司

14. HYBE，他們家好像沒有什麼爛團

15. 選HYBE的話最重要的是看旗下哪個廠牌，ADOR VS SM的話，我選ADOR，其他廠牌的話肯定選SM

16. 肯定是HYBE啊，憑我的實力根本無法在SM出道

17. HYBE啊，不會唱歌他們也能憑套路讓你成為有名歌手，還能去科切拉，成為高奢品牌的代言人，喔， 還有年榜第一

18. HYBE有種工廠的感覺

19. 我對自己的顏值沒自信，所以我選HYBE

20. 選HYBE的都是外國人吧，韓國本土的話肯定會選SM啊

21. 如果能出道的話，要在SM裡好好學習，好好待著。 HYBE間隔1、2年就會推新團，而且根本不顧兩團形象有重疊

22. SM不是比HYBE做得好，而是本身就很好，HYBE則是有一種造星很厲害的感覺

23.我也選HYBE，隨便跳跳就行，只想要快點出道賺錢

原文：https://theqoo.net/square/3280549606

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