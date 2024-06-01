JYP公開新大樓設計圖「中空綠地」新穎造型引矚目，預計2028年建成

新大樓位於首爾江東區高德Biz Valley，由著名建築師俞炫準設計、計劃建成地下5層地上22層，環形格局、樓體中空、綠植豐富的設計獲得網友好評。

JYP娛樂去年10月在首爾江東區高德洞購入1675㎡土地，今年1月邀請國內外4組設計團隊參與設計競標，4月決定將項目交給在韓國擁有較高知名度的建築師俞炫準及其擔任代表的「俞炫準建築師事務所」。 昨日JYP首次公開了新大樓設計圖。



新大樓計劃分為地下5層和地上22層公27層，總樓面面積達到5萬9475㎡。 JYP娛樂希望新大樓的空間能夠「提高創意性、方面見面和溝通、自然采光充足」，因此設計師將一樓打造成綠地公園，並在樓宇各部都安排了開放型綠地空間，為粉絲、藝人及娛樂產業相關人士的積極交流提供便利。



此外，俞炫準是韓國弘益大學建築學院教授、亦為美國建築師，曾獲多項國際建築獎並出版多部關於城市與建築的書籍。 去年曾為汝矣島豪華公寓Gwangjang Apartments（1、2棟）擔任設計。

韓網友認為設計圖十分美觀、比起娛樂公司反而更像購物中心，期待成為當地新地標，亦有人因中間鏤空的設計聯想到香港著名建築的「龍門」。



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