為了延續組合…SUJU成員們約定好結婚後 孩子們出生讓他們組成「SUJU Junior」！
綜藝 2018年7月20日 星期五10:30 JiaJia
「世襲偶像」是第一次聽過吧？銀赫的願望是「永遠是Super Junior」，那小編的願望是…永遠是ELF！
Super Junior銀赫、SHINee泰民、MONSTA X SHOWNU和DJ KOO於上週六（14日）出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》。
在「入學申告式」中，銀赫的「未來願望」填上了：Super Junior。
銀赫表示：「我希望自己永遠是Super Junior！」同組合的希澈也在一旁說：「生了孩子也一樣～」
銀赫又補充，SUJU成員們的夢想是結婚、生小孩以後，
「我們的孩子們能把Super Junior延續下去！」
希澈說：「所以在相似的時期結婚，然後生小孩…」
就會有「SUJU Junior」了！希澈還說，如果一起辦結婚典禮應該會很吵。感覺會超熱鬧啊～
而「優點」那一欄，銀赫填上：服完兵役。SUJU成員陸續入伍和退伍，大概有10年沒能以完全體活動了。大家都在等正在當兵的「忙內」圭賢回來，非常期待一起活動的日子！
（圖片來源：JTBC《認識的哥哥》）
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留言/評論
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好吧！那就快點結婚，快點生吧！已經做好被吵翻天的準備了！大概耳塞也沒用了!但是可以不要一起結嗎？無法想像這婚禮會變成什麼樣呢!😂💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
3小時前
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無法想像他們一起結婚
因爲實在會太吵😂😂
但我可以買票進去看
很想笑到流淚😂🤣😂🤣
3小時前
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張嘉芳我覺得不行😂
還想要一起辦婚禮😂
我想赫海的老婆會想離婚😂
看見自己的老公在和別人閃
應該會很崩潰😂
2小時前
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