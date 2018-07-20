「一言不合就開吻，保證看到臉紅心跳♥」成人級高水準的Kiss原來是這樣的！

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都市情感片從來都不缺讓人看得臉紅心跳的吻戲，帥哥靚女的炙熱眼神和火辣的Kiss每每都讓觀眾看得面紅耳赤。

戀人之間的親吻總是美好的，有時是青澀、稚嫩的，有時則是大人之間熱辣辣的大尺度Kiss，有這麼一些演員就十分擅長這類成人間的親吻，保證你看了會心跳加速，雙頰發紅！

《藍色海洋的傳說》光憑李敏鎬和全智賢的顏值就撐起了半部戲，而兩人的吻戲在播出當時就引發熱議，咬唇、伸舌頭，李敏鎬演起來想當地熟練。

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在《Entourage》中可是豔福不淺，吻了安昭熙和李泰林兩位美女演員。 徐康俊和安昭熙的吻戲簡直堪稱親吻教科書，十分賣力。 兩人更是有一段泳池內的Kiss戲，最後因為尺度太大而遭刪減。

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另一位的吻戲對象就是性感女星李泰林，徐康俊實在是太主動了，兩人的鼻子都吻到變形~

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說到Kiss小達人怎能少了最近最炙手可熱的「李副會長」朴敘俊呢？《金秘書為何那樣》中和朴敏英的各種互動簡直甜炸，吻戲和床戲的水位也越來越高，讓人看的是越來越羞澀。

沙發上的這段吻戲稱得上是一氣呵成，慢慢放倒朴敏英，一隻手護住對方的頭部，順勢親吻下去，接著就是解開女主襯衣的蝴蝶結，動作簡直行雲流水不帶拖遝，朴敘俊絕對是高手啊。

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要說朴敘俊最熱烈的吻戲當屬《魔女戀愛》中和嚴正花的一段激吻，這根本就是活生生的撲倒，一言不合就開吻！

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還有哪些電視劇中的Kiss場景給你留下深刻的印象呢？

「圖：《藍色海洋的傳說》、《Entourage》、《魔女戀愛》、《金秘書為何那樣》」

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