徐玄振客串《一起吃飯吧3》，但觀眾都想給編劇寄刀片！
韓劇 2018年7月18日 星期三12:24 ZJM
（劇雷）第二季女主客串出演第三季，卻......
《一起吃飯吧3》在16日、17日播出了第一、二集。 在第一集開頭，尹斗俊吃飯時，餐廳外的馬路上發生了車禍，而鏡頭切換到尹斗俊的回憶中，所以第一集播出後，觀眾紛紛猜測這些鏡頭是否暗示徐玄振遭遇車禍。
在《一起吃飯吧3》第二集中，徐玄振飾演的第二季女主白秀芝真的和暗示的一樣，在高速公路上遭遇車禍，與具大英生死離別。 因為男主一直是尹斗俊飾演的具大英，而女主每季都換。 所以為了第二季和第三季的銜接，需要對上一季女主有個劇情交代。
對此引發了觀眾的強烈不滿：
「真的太過分了... 就這樣讓人無語地把前一季女主寫死了啊... 編劇對自己的作品都沒有感情的嗎」
「因為是新的一季，就要把上一季女主寫死？ 對《吃飯》粉絲和徐玄振演員都太過分了吧，這樣誰還會想看啊，反正到了新的一季，編劇就會拋棄角色」
「對於第二季的粉絲來說，真的很荒唐，製作團隊對角色難道不應該有感情嗎，這樣寫死對上一季的粉絲真的不禮貌」
「可以讓她留學去學習編劇之類的啊，這讓看了3覺得有意思而打算看1和2的觀眾怎麼辦？ 2女主出來一分鐘就死掉了」
「看不到徐玄振的吃貨秀就寫死了，超級無語，本來真的很期待3的，出演者沒有鮮明個性，又沒意思，又沒演技」
「我們秀芝瘦了下來，消耗了20多歲的青春，現在只剩下變幸福了，居然死了啊 TT」
圖：tvN
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留言/評論
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一起吃飯吧系列，總是陽光療癒的激勵人心。
第一季探討現代人的疏離關係：獨居男女，失婚女子、職場感情、親子、閨密，連小孩和寵物，都有深入的描寫。
第二季一開始，就讓人存疑，具大英和李水京怎麼沒在一起了？而且具大英一直開開心心，歡歡樂樂的，沒有感情創傷的痕跡，好像第一季的感情不存在。
原本期待後續劇情中會有交代，只好一邊存疑，一邊做個切割，從頭接受第二季的所有設定。。。，第二季終究是沒有任何交代。
第三季一開始，更過分，居然把第二季女主角白秀芝寫死，這是想表達什麼？人生無常嗎？人生無常然後靠吃吃喝喝，及時行樂解決嗎？
白秀芝從小受霸凌，成長過程艱困，即便沒有自信，仍努力生活，認真對待感情。然後幾筆就把她寫死，真叫人情何以堪！第三季的飯還吃得下去嗎？
本想等多播幾集再開始看，現在會很擔心看了只剩傷心。
28分前
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Ai Lun Hsieh，Nikki Chennikki,Chun Yi Hung，傻眼~
14分前
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