入伍前最後來台!! 李鍾碩公布9/9台北見面會
KPOP 2018年7月18日 星期三12:19 Erin
2018年即將入伍的李鍾碩，就在9月即將來台舉辦「2018 LEE JONG SUK FANMEETING IN TAIPEI ,CRANK UP 」見面會。
在台灣擁有許多粉絲的李鍾碩，也曾因精品代言活動來台，選擇入伍前再度訪台與粉絲們道別，演出過多部人氣電視劇的他，也正因電視台再度播出《當你沉睡時》而再度人氣攀升，目前主辦單位所公開的消息並不多，僅知道8月5日即將售票，不過票區圖以及詳細各區票價目前也都無法得知，僅能從臉書先讓粉絲們知道目前公告訊息。9月9日當天同時有水晶男孩姜成勳的個人演唱會，大家想要去哪一場呢？或是兩場都不錯過，那可得顧好大家的荷包喔！
演出日期：2018/09/09(日) 18:00開演 (實際演出時間，視當天狀況為主。)
演出地點：台北國際會議中心(TICC) 大會堂
(禁止飲食/演出進行中，禁止拍照、錄影、錄音。現場無法另提供寄物區，請自行另覓處所寄物。)
售票日期：2018年8月5日(日) 11:00
售票方式：拓元售票系統 https://tixcraft.com/
售票相關Q&A：https://tixcraft.com/faq
票價：敬請耐心稍候。
主辦：華貴娛樂、YNK Entertainment / 協辦：The Cre8tive Lab, YUMETOMO
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