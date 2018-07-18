太讓人羨慕的最佳社長！太珍兒：「康男和公司的收入分配是 10:0，全給他了」
明星 2018年7月18日 星期三08:15 施乃琪
大家都知道韓國經紀公司和旗下藝人分配收入的比例經常不平衡，有時甚至出道幾年後才真正賺到錢，沒想到居然有完全「實收實付」的佛心社長？
離開 M.I.B 後，康男和太珍兒先是一起以 trot 歌曲活動，不久前更和 Jin-Ah Entertainment 簽訂專屬合約，與太珍兒既是社長員工關係也是活動夥伴。
而昨天（17 日）兩人一起登上 MBC FM4U 廣播節目《中午的希望歌：我是金信英》時，太珍兒聊到：「康男和我的收入分配是 10 比 0，暫時都會是這種方式。」此話一出主持人金信英立刻大驚。
「目前為止我都抱著投資的想法，所以讓康男拿走所有的收入。」太珍兒說：「比如拍廣告的尾款前幾天入帳了，我立刻就轉進康男的戶頭；參加活動的表演費也好、節目的通告費也好，都是比照辦理的。」毫無私心的經營方式讓金信英忍不住開玩笑說：「我不久前才剛續約，您應該早點跟我說這件事的啊！」
不僅如此，太珍兒和康男也透露彼此以父子相稱，希望康男在有了如此賞識自己的前輩後，也能讓再度看見他的精彩才華啦！
（照片與影片來源：MBC、kangkangnam）
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