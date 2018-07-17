《超人回來了》居然有「辣椒」！ 時安心儀的小「女生」令他陷入混亂（內有影片）

糟糕！ 時安來之不易的「初戀」，居然是因為這樣的原因失敗了XDD
前天播出的《超人回來了》裡，李同國帶著三姐弟雪雅、秀雅、時安，跟演員奉太奎的兒子時河第一次見面。 時安以為時河是女生，一見面就害羞紅了臉，兩人手牽手在韓屋裡「約會」，時安幫時河在地上墊手絹，一起拍照時還趁機BOBO了一下，還說要跟對方結婚！完全是迷你版的暖男歐巴~
沒想到的是，時河被爸爸帶去換尿布時時安剛好也經過，發現時河居然有「辣椒」！！
時安頓時呆住，小聲念說：「（時河）是女生呀......」結果時河爸爸聽到後十分吃驚：「不是的呀！ 時河是男生！ 」
陷入混亂的時安立刻跑回去告訴爸爸，爸爸聽後也很驚訝：「（時安說時河）是女生卻有辣椒！ 可是時河是男生呀！ 」
剛好時河回來了，秀雅於是直接問他，對方簡單說了兩個字：「男生！ 」秀雅驚到手裡的動作都停了，時安更是感到一陣眩暈XDD
不過，酷酷的時安很快就接受了這一現實，還約定下次在時河家附近一起玩，希望寶寶們幼小的心靈沒有受到太大的傷害呀 XDD
（圖源：《超人回來了》節目截圖）
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