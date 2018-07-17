這就是防彈少年團的答案！改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉8 月問世 晉久、河智苑將合作新劇《Prometheus》！是斥資300億韓元的諜戰大片 太讓人期待了！河正宇、金南佶有望合作恐怖電影《CLOSET》 預計9月中開機 《蒙面歌王》「巨蟹座」摘下面罩，居然是T-ara孝敏！ 《壞傢伙們》電影版要來啦！ 「夢之隊」金相中&馬東錫&姜藝媛重聚，金亞中新加盟 完美點綴 世界盃決賽場內響起的EXO《Power》 韓劇 火星生活라이프 온 마스–內傷是無法逃避的 這根本完全Army視角! 快來Repeat柾國G.C.F in USA 初伏首日，你最想和哪位一起吃參雞湯？ 《超人回來了》居然有「辣椒」！ 時安心儀的小「女生」令他陷入混亂（內有影片） f(x) Amber從出道開始就屢遭質疑，這次更因一張裙照被嘲諷「好像男扮女裝」 看著這馬卡龍漢堡，卡路里是什麼？不管了！ 防彈少年團〈Love Yourself 轉 “Tear”〉銷量破 175 萬張 勇奪 Gaon 上半年冠軍！

糟糕！ 時安來之不易的「初戀」，居然是因為這樣的原因失敗了XDD

前天播出的《超人回來了》裡，李同國帶著三姐弟雪雅、秀雅、時安，跟演員奉太奎的兒子時河第一次見面。 時安以為時河是女生，一見面就害羞紅了臉，兩人手牽手在韓屋裡「約會」，時安幫時河在地上墊手絹，一起拍照時還趁機BOBO了一下，還說要跟對方結婚！完全是迷你版的暖男歐巴~



沒想到的是，時河被爸爸帶去換尿布時時安剛好也經過，發現時河居然有「辣椒」！！



時安頓時呆住，小聲念說：「（時河）是女生呀......」結果時河爸爸聽到後十分吃驚：「不是的呀！ 時河是男生！ 」



陷入混亂的時安立刻跑回去告訴爸爸，爸爸聽後也很驚訝：「（時安說時河）是女生卻有辣椒！ 可是時河是男生呀！ 」



然而雪雅和秀雅也一致說是女生，原來這三姐弟都誤會了~



剛好時河回來了，秀雅於是直接問他，對方簡單說了兩個字：「男生！ 」秀雅驚到手裡的動作都停了，時安更是感到一陣眩暈XDD



不過，酷酷的時安很快就接受了這一現實，還約定下次在時河家附近一起玩，希望寶寶們幼小的心靈沒有受到太大的傷害呀 XDD



（圖源：《超人回來了》節目截圖）

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