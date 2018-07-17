防彈少年團〈Love Yourself 轉 “Tear”〉銷量破 175 萬張 勇奪 Gaon 上半年冠軍！
KPOP 2018年7月17日 星期二08:15 施乃琪
在數位音源當道的時代，防彈少年團每次回歸居然都能屢創實體專輯銷量新紀錄，甚至在海外也有驚人進步，真的非常厲害啊！
韓國政府第一個承認的唱片排行榜 Gaon Chart，在昨天（16 日）公布了今年上旬的唱片銷量榜單，結果防彈少年團的第三張正規專輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉累積銷量寫下 175 萬 117 張的驚人成績，毫不意外地拿下了銷量冠軍頭銜。
特別的是，Gaon 在今年新增了「Gaon 認證制」，額外給予銷量突破 100 萬張的專輯 “MILLION” 認證，而防彈少年團也成為第一組獲得這項認證的團體。
從去年開始，隨著防彈少年團新專輯的預購量翻倍成長，〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉率先打破了聳立長達 16 年的「god 障礙」（單一專輯銷量達 144 萬 1209張），如今又以接續作〈Love Yourself 轉 “Tear”〉刷新自身紀錄，下一次他們又會寫下什麼樣的成績呢？
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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