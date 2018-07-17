這就是防彈少年團的答案！改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉8 月問世 晉久、河智苑將合作新劇《Prometheus》！是斥資300億韓元的諜戰大片 太讓人期待了！河正宇、金南佶有望合作恐怖電影《CLOSET》 預計9月中開機 《蒙面歌王》「巨蟹座」摘下面罩，居然是T-ara孝敏！ 《壞傢伙們》電影版要來啦！ 「夢之隊」金相中&馬東錫&姜藝媛重聚，金亞中新加盟 完美點綴 世界盃決賽場內響起的EXO《Power》 韓劇 火星生活라이프 온 마스–內傷是無法逃避的 這根本完全Army視角! 快來Repeat柾國G.C.F in USA 初伏首日，你最想和哪位一起吃參雞湯？ 《超人回來了》居然有「辣椒」！ 時安心儀的小「女生」令他陷入混亂（內有影片） f(x) Amber從出道開始就屢遭質疑，這次更因一張裙照被嘲諷「好像男扮女裝」 看著這馬卡龍漢堡，卡路里是什麼？不管了！ 防彈少年團〈Love Yourself 轉 “Tear”〉銷量破 175 萬張 勇奪 Gaon 上半年冠軍！

在數位音源當道的時代，防彈少年團每次回歸居然都能屢創實體專輯銷量新紀錄，甚至在海外也有驚人進步，真的非常厲害啊！

韓國政府第一個承認的唱片排行榜 Gaon Chart，在昨天（16 日）公布了今年上旬的唱片銷量榜單，結果防彈少年團的第三張正規專輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉累積銷量寫下 175 萬 117 張的驚人成績，毫不意外地拿下了銷量冠軍頭銜。



特別的是，Gaon 在今年新增了「Gaon 認證制」，額外給予銷量突破 100 萬張的專輯 “MILLION” 認證，而防彈少年團也成為第一組獲得這項認證的團體。

從去年開始，隨著防彈少年團新專輯的預購量翻倍成長，〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉率先打破了聳立長達 16 年的「god 障礙」（單一專輯銷量達 144 萬 1209張），如今又以接續作〈Love Yourself 轉 “Tear”〉刷新自身紀錄，下一次他們又會寫下什麼樣的成績呢？



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞