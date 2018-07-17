f(x) Amber從出道開始就屢遭質疑，這次更因一張裙照被嘲諷「好像男扮女裝」

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韓國女團，提到她們，腦海裡閃現的就是可愛、清純、性感、嫵媚等詞彙，無論是走性感成人風，還是Girl Crush禦姐范，亦或是靚麗純真路線，總之無論怎麼變換都逃脫不了「女生/女人味」，而就在這樣一群女孩中間， 一個女孩顯得異常顯眼。

自2009年作為f(x)一員出道後，Amber的清爽中性風在韓國娛樂圈就引起不小的爭議，出道初期甚至連媒體都質疑過f(x)真的是一支純女團，而不是混聲愛豆團嗎？ 只因為Amber總是一副小男生的中性打扮，不是長褲就是短褲，從未穿過裙子。

舞台上的她是這樣的，無論其他成員打扮得如何嬌美，Amber的穿著幾乎一成不變，寬鬆的上衣+褲子。

私下出席活動、或拍攝寫真時候她也一樣。

而這一次Amber突破形象，超模Irene通過SNS公開了和Amber的合影，附言寫道：「我女兒穿了我的衣服，對，她穿裙子了。 」並公開了和Amber的合影。照片中Amber身穿一條藍色與橘色相間的斜紋連衣裙，腳踩性感高跟一字涼鞋，眼神高傲的直視前方，氣場完全不輸站在她身旁的職業模特Irene。 尤其是纖瘦的雙腿很是吸睛。

沒想到這樣的一張照片竟然也能引起韓國網民的熱議，不少酸民嘲諷Amber「很像男扮女裝」、「雖然勇氣可嘉，然而造型實在很奇怪」、「反正我說不出來姐姐你很漂亮這種話」。

其實Amber經常因中性打扮、大刺刺個性飽受他人非議，並遭到排擠，甚至一度覺得沒人可以理解她，讓她萌生自殺念頭。 也曾因他人的偏見，曾經因為貧乳而感到羞恥。

「圖：Irene SNS、網路、TD」

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