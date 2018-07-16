Dreamcatcher 拓展惡夢版圖 今秋正式降臨日本！
KPOP 2018年7月16日 星期一09:48 施乃琪
Dreamcatcher 獨樹一幟的音樂風格，讓她們從 2016 年重組出道後就迅速吸引了許多粉絲。挟著火熱人氣邁上世界巡迴後，她們也終於要正式進軍日本了！
根據日本媒體在昨天（15 日）報導，Dreamcatcher 將和當地的唱片公司 Pony Canyon 攜手，預定今年下旬正式在日本出道。
雖然目前只有在韓國正式出道，不過 Dreamcatcher 結合了暗黑概念與日系搖滾的音樂風格，早已在日本當地備受關注；因此除了持續進行歐美巡迴演出外，不久她們也在東京的赤坂 BLITZ 舉行公演，以滿滿 15 首歌曲為即將來臨的出道預熱。
也許有人從 2014 年的 MINX 時期就已經是粉絲了，也可能有人從 2016 年改組後才陷入 Dreamcatcher 的獨特魅力中，無論如何，一定要大力支持她們的日本出道作品哦！
（照片與影片來源：Happy Face Entertainment）
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