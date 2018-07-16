越南版《太陽的後裔》海報公開！讓韓網友表示：「越南版演員的顏值也好高啊！」

越南版《太陽的後裔》海報一公開，真的引發許多討論，不少網友都表示：「顏值很高啊！」
由宋仲基、宋慧喬、金智媛、晉久等人主演的《太陽的後裔》，講述特戰隊所屬隊長劉時鎮、 海成醫院外科醫生姜慕妍、海外派遣部隊軍醫官尹明珠和特戰隊所屬副隊長徐大英4名男女轉返於海外和韓國之間的愛情故事。
當時還曾創下35％的超高收視，當中的「宋宋CP」和「救援CP」受到許多人喜愛，還促成了「宋宋CP」！播出更延續了一股軍裝熱（團！結！），不少韓粽都翻拍了劇中經典情節，就連周邊商品也都賣得非常好！
在最近越南版的《太陽的後裔》電影海報公開，就讓不少韓國網友表示：「越南版演員的顏值也好高啊」、「感覺會製作的還不錯呢」、「希望也會有高人氣」等等。女主角穿著白色醫袍，淡雅的妝容很有氣質；女軍官和原本的金智媛相比，則比較成熟，多了點幹練感；而男主角的笑容也讓不少網友表示：「很可愛。」
而越南過去曾經翻拍過《還珠格格》、《神鵰俠侶》等皆不被看好，不過這次《太陽的後裔》海報一公開，則讓許多網友都非常期待。大家就一起來看一下原版和越南版的對比啦！
（圖：KBS、越南版的《太陽的後裔》）
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