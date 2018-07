一票難求再加場 吳赫HYUKOH加開台中場次 《花樣爺爺》李順載、朴根瀅照顧有舊傷的白一燮,這些行為真暖心~ [上半年總結] 《我家的熊孩子》和《RM》給SBS綜藝撐腰 夏日必玩:這是玩著做美容的節奏「保寧美容泥漿節」 《陽光先生》李秉憲的童演令人驚艷! 他還扮演過李敏鎬&安宰賢的少年時期哦 雨神再次來港啦~RAIN香港站見面會將於8月舉行! MONSTA X 2018世界巡迴台北站 會後近距離福利誘人 《演藝家中介》如果李瑞鎮成為「花樣爺爺」…最想找玉澤演來當「挑夫」! GS25又有新甜點了!這次的是白卡芒貝爾起士蛋糕 成功完成香港演出 朴有天即將與台灣粉絲『再會』

香港站是這次亞洲巡迴見面會的首站呢~

亞洲天王 RAIN 即將舉行亞洲巡迴見面會《2018 RAIN JUST FOR YOU》,見面會首站定於 2018 年 8 月 18 日在香港亞洲國際博覽館 HALL 11 舉行,及後將分別於台灣和泰

國舉行見面會。



香港站見面會票價分別為 HK$1580、 HK$1280 和 HK$980,全場皆為座位票,門票將於 2018 年 7 月 24 日早上 10 時,在購票通售票網公開發售。這次見面會更設有粉絲

福利,包括觀看 RAIN 綵排及與 RAIN 進行分組大合照,有關福利名額有限,主辦單位將於稍後公佈參與粉絲福利的方法。



見面會正式舉行前,RAIN 率先在 2018 年 7 月 23 日來港舉行媒體見面會,跟大家見面。



媒體見面會及福利詳情請大家留意主辦單位 G Music (HK) Ltd 的公佈吧!

