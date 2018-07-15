一票難求再加場 吳赫HYUKOH加開台中場次

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登上今年金曲獎引發熱烈討論的南韓大勢全創作獨立樂團HYUKOH，預計於十月底在台北與高雄二度舉辦專場演唱會，7月8號門票開賣即秒殺完售，HYUKOH成員聽到消息也開心不已，決定加碼在台中加開一場，成為首組北中南巡迴開唱的最狂韓國獨立樂團。



連在樂壇有舉足輕重地位的音樂創作人陳珊妮都特別飛到韓國欣賞、讓金曲歌王陳奕迅也點名的HYUKOH到底有什麼魔力? 2014年成軍，由主唱吳赫、吉他手林賢帝、貝斯手任童建、鼓手李仁雨四個大男生所組成，將主唱名字倒過來念而產生的HYUKOH為團名，以獨特的創作風格及主唱具渲染力的嗓音受到韓國年輕人的注意。2015年受韓國國民綜藝《無限挑戰》邀請，登上無限挑戰歌謠祭舞台，自此打破主流與非主流之間的界線。如陳珊妮在金曲獎上的引言所說，「HYUKOH將次文化翻轉成主流，帶領韓國流行音樂抵達另一個不一樣的未來。」



秉持對音樂的初衷，堅持不被受限的音樂色彩與創作，HYUKOH以最真實的音樂擄獲年輕世代的心，不只亞洲，連在歐美都掀起旋風，巡迴演出場場完售。聽到台灣北高場次的門票秒殺，成員們都表示非常開心，也很感謝台灣歌迷的支持，為不讓歌迷遺憾，決定首次加場在台中演出，希望可以讓更多人看到他們的舞台，感受他們與眾不同的音樂魅力。台中場門票將於7月21日早上10點在全台ibon售票系統開賣，歌迷千萬不要再錯過囉!



購票資訊如下 :

【HYUKOH <24> 2018台灣演唱會】台中加場

演出時間/地點 : 2018/10/27 (六) 7PM Legacy Taichung 傳 音樂展演空間

演出票價 : NT$2,800/NT$2,300 (全站席，按序號入場)

公開發售：2018/7/21 (六) 10AM 全台ibon售票系統開賣

購票網址 : http://po.st/Hyukoh

*入場須配合嚴格安檢，相關規定與詳細辦法請關注主辦單位官網與臉書

**站席請依序號排隊入場，若有消費者未結帳或退票，空出之序號有可能會被比較晚買的消費者購買，請同筆訂單可能會有序號不連號情形發生，敬請了解。

***搖滾站區為人身安全起見，七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場。

照片 : Live Nation理想國提供

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