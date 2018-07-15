成功完成香港演出 朴有天即將與台灣粉絲『再會』

朴有天『再會』FANMEETING & MINI CONCERT走過多個城市，7月初剛完成香港場的演出，也即將在7月21日舉辦台北場，與多年未見的台灣粉絲相聚。
在宣傳影片中朴有天親筆寫下中文『黑暗中，你是我的光』，感謝歌迷一路以來的陪伴，而在香港場安可時，歌迷自發地合唱起有天曾演唱過的《童話》，彷彿是在回應有天：「我們都會是守護你的翅膀」。
睽違六年，朴有天將再度以個人身分來台舉辦見面會，為了與粉絲有更多的互動機會，更釋出簽名會、目送等福利，就是希望讓所有來參加見面會的粉絲能夠心滿意足。而這次的台北場，也將安排獨特的橋段，一定會帶給粉絲一個美好的夜晚！
【演出資訊】
2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN TAIPEI
演出日期：2018/07/21（六）17:45入場、18:30開演
演出地點：台北科技大學 中正廳（臺北市大安區忠孝東路三段1號）
演出票價：NT$4800、NT$3800、NT$2800（身心障礙優惠票：NT$2400）
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