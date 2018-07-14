一起合作過《Lo Siento》的他們來了！KARD將出演《Super TV 2》與SUJU對決
綜藝 2018年7月14日 星期六10:30 JiaJia
鮮少出現在綜藝節目的KARD，這次將出演XtvN《Super TV 2》，與前輩Super Junior展開「對決」！
12日，有消息指出，DSP旗下混聲企劃團體KARD將出演XtvN綜藝節目《Super TV 2》，與前輩Super Junior展開對決。
該期節目已於上月（6）月底錄製完成，將於本月19日播出。
KARD預計於本月底回歸，並迎來第一個專場演唱會，將於8月19日在首爾「Yes24 LIVE Hall」舉行《WILD KARD in Seoul》。
此前，KARD成員全昭珉、全志佑曾與Super Junior合作《Lo Siento》。是否會在節目上重現合作舞台，或者搶先公開新歌，也令粉絲期待。
（圖片來源：XtvN《Super TV 2》、DSP Media、Mnet《M！COUNTDOWN》）
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