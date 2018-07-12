《被子外面很危險》龍俊亨終於睡醒！迷惑「宅男們」的東西果然是遊戲，但到底是誰想玩呢？
綜藝 2018年7月12日 星期四15:20 Yuan
5日播出的《被子外面很危險》是由龍俊亨、李伊庚、姜丹尼爾和Mark一起到越南的峴港市休假下期，而睡了超久的龍俊亨也終於起來啦！
四人一起玩了打倒水槍、一二三木頭人、賽車遊戲、擲柶遊戲等，製作組在字幕也不忘提醒他們「這裡是峴港」！後來他們其實都非常想睡，但又對新遊戲（猜對方的數字）產生了好奇，遊戲過程中大家的睏意越來越重、話也越來越少。在事後的採訪各自談到原來都以為對方想要玩，因為不好意思打斷，事實上是...沒有想要玩遊戲的人（笑）...！
在睡覺前他們也約定好要一起去看日出和游泳，這也是他們到峴港第一次團體外出！一起看了美麗的日出，在繁忙的行程中，要忠於可以好好的休息～
這也是這季最後的休假，為了一起看球賽主辦人Loco找了同公司的GRAY和禹元材一起到峴港市。而除了李伊庚外，其他人都是Rapper，這組合光看預告就覺得會很有趣！大家別忘了鎖定這週的播出啦！
（圖：截自MBC《被子外面很危險》）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞