還記得〈Heart Shaker〉帶來的心動嗎？TWICE 第 5 支破兩億 MV 出爐！
KPOP 2018年7月12日 星期四12:50 施乃琪
才剛帶著新歌第九度橫掃音源榜的 TWICE，去年的作品人氣依然火熱，就在今天她們又多了一支破兩億 MV 啦！
在昨晚（11 日）約七點左右，TWICE 的 “Heart Shaker” 官方 MV 點閱數火速地突破了兩億大關，距離公開到現在正好滿七個月。
“Heart Shaker” 收錄在 TWICE 去年發行的正規一輯改版〈Merry & Happy〉中，雖然當時她們密集回歸，每首新歌一推出依然立刻登上音源榜首，最後 “Heart Sheker” 也橫掃了 9 座音樂節目冠軍獎盃。
如此一來，現在 TWICE 已經有 “TT”、”Cheer Up”、”LIKEY”、”Like Ohh-Ahh” 和 “Heart Shaker” 共 5 支破兩億 MV，下一支就期待 "KNOCK KNOCK" 囉！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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