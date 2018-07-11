SJ厲旭終於退伍了！第一個行程就是和哥哥們去濟州島錄製《Super TV》～
綜藝 2018年7月11日 星期三08:17 JiaJia
於昨日（10日）退伍的Super Junior厲旭，被網友目擊到與成員們出現在濟州島，原來是去拍攝XtvN《Super TV 2》啦，一起和哥哥們露營！好期待這一期的節目～
2016年10月11日，厲旭正式入伍服役，成為陸軍第37師團本部的軍樂團一員，並服役了21個月。為迎接厲旭於2018年7月10日退伍，利特、東海、銀赫、始源一起親赴現場。
成員們也陸續曬出與厲旭的合照，讓粉絲相當感動。終於，厲旭也回來了，只要再等等，圭賢也要回來了！
甫退伍的厲旭，馬上投入工作。但是和成員們一起！SUJU前往濟州島錄製XtvN團體綜藝《Super TV 2》，並在野外露營。
明日（12日），厲旭將在首爾COEX內的「SMTOWN THEATR」舉辦粉絲見面會《Return to the little prince》，讓粉絲們聽見他久違的歌聲。就像東海在SNS留言的：「我們厲旭呀現在想做些什麼就～～～～～做」，銀赫也表示：「厲旭一起走花路吧」真的太開心了！
（圖片來源：dounee2_mom、eunhyukee44、leedonghae、superjunior@Instagram）
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