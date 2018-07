MAMAMOO實力證明「愛豆團里老幺是用來寵的,老大是用來欺負的」 徐仁國、庭沼珉出演tvN新劇《從天而降的一億顆星星》!朴誠雄、徐恩秀也確定加盟 露香肩不是女性專利 EXO世勳新雜誌封面太誘人 《金秘書為何那樣》朴敘俊到死都要守住的秘密,今晚將公開當年的故事~! 歡迎回到現代世界!洪宗玄加入《絕對達令》回歸小螢幕 角色亮點就是「傲嬌」? 蘇志燮睽違三年回歸小螢幕!MBC新劇《我身後的Terius》劇本閱讀照公開 KBS 2《Dancing High》導師團最終名單:李起光、李浩沅、李昇勳也加入! 《把哥哥退貨可以嗎》2PM Nichkhun與主演來台宣傳 與粉絲約定3年Long Stay! 崔智友變護夫狂魔 絕不公開老公身份資訊 Apink 昨日奪回歸後首冠 轉型得壓力「1點都沒有」! 韓劇 新劇《Prometheus》確定由河智苑出演,預計年底上檔 「金秘書」朴敏英的穿衣風格有定式,get到就算賺到啦! GFRIEND 夏日專輯概念照出爐 六人新造型都有驚喜! MOOMOO想看彩排嗎? 怎能忘記9/1的MAMAMOO演唱會 SJ厲旭終於退伍了!第一個行程就是和哥哥們去濟州島錄製《Super TV》~ 被選為死前必到訪咖啡館之一: 關於夢想的照相機Cafe 《陽光先生》小童星哭戲賺足觀眾淚水!私照實力證明10年後又要出一枚花美男啊~

於昨日(10日)退伍的Super Junior厲旭,被網友目擊到與成員們出現在濟州島,原來是去拍攝XtvN《Super TV 2》啦,一起和哥哥們露營!好期待這一期的節目~



2016年10月11日,厲旭正式入伍服役,成為陸軍第37師團本部的軍樂團一員,並服役了21個月。為迎接厲旭於2018年7月10日退伍,利特、東海、銀赫、始源一起親赴現場。







成員們也陸續曬出與厲旭的合照,讓粉絲相當感動。終於,厲旭也回來了,只要再等等,圭賢也要回來了!



甫退伍的厲旭,馬上投入工作。但是和成員們一起!SUJU前往濟州島錄製XtvN團體綜藝《Super TV 2》,並在野外露營。



明日(12日),厲旭將在首爾COEX內的「SMTOWN THEATR」舉辦粉絲見面會《Return to the little prince》,讓粉絲們聽見他久違的歌聲。就像東海在SNS留言的:「我們厲旭呀現在想做些什麼就~~~~~做」,銀赫也表示:「厲旭一起走花路吧」真的太開心了!

(圖片來源:dounee2_mom、eunhyukee44、leedonghae、superjunior@Instagram)

