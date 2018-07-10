Apink 昨日奪回歸後首冠　轉型得壓力「1點都沒有」！

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一舉打破七年來既定風格的 Apink，這次大展健康帥氣的性感形象仍大受歡迎，恭喜她們在昨天拿下第一座冠軍獎盃啦！

昨天（10 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，Apink 憑著最新主打歌「1 點都沒有」(“I’m So Sick”) 擊敗了 UNB 和金東漢，成功拿下了回歸後的第一座冠軍獎盃。

獲獎後隊長初瓏立刻表示「首先要感謝我們的 Panda」向粉絲致謝，接著也一一點名工作人員表答謝意，並透露：「我們在準備這張專輯時認真想了很多，謝謝大家這麼喜歡，我們以後也會繼續帶來更好的表現。」

下節目後 Apink 也不忘在推特上再度和粉絲分享好消息：『這是 Panda 和我們一起拿到的第 1 名！真的真的很感謝你們。」

時隔一年才回歸的 Apink 依然一出擊就激起熱烈迴響，最近她們全員登上的綜藝或廣播節目也會陸續播出，Panda 們別忘了鎖定囉！





（照片與影片來源：SBS MTV、Plan A Entertainment）

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