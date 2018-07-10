《陽光先生》小童星哭戲賺足觀眾淚水！私照實力證明10年後又要出一枚花美男啊～
明星 2018年7月11日 星期三08:00 Rui
《陽光先生》日前正式開播，觀眾們開始沉浸在金恩淑編劇新一輪的大戲中，眾人發現扮演男主角李秉憲童年時期的小演員怎麼能這麼帥！？
小演員金江勛在片中扮演Eugene Choi的幼兒時期，面對父母死亡時的絕望痛苦被他詮釋得淋漓盡致，讓粉絲們跟著他一起心痛和落淚。 雖然臉髒髒的，但一雙靈氣的大眼睛和精緻的五官藏也藏不住。
2009年出生的金江勛今年才9歲而已，但已經出演過《傲慢與偏見》、《老婆這週要出牆》等電視劇。
金江勛也有個人SNS，不過由父母幫忙打理，《陽光先生》播出後父母就在SNS上回複觀眾：「江勳還有很多不足，謝謝大家喜歡他。 」
翻一翻金江勛的私照，才知道什麼是「母胎美男」，從小就是「完成型」，有幾張中長髮竟然還有小女生的味道~
「圖：金江勛IG、《陽光先生》」
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留言/評論
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是男孩子吗？怎么那么想女孩子，我还以为是女孩子呢😆😆😆
3小時前
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