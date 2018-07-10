[上半年總結]KBS電視劇收視率總令人惋惜 但劇情卻大受肯定

雖然KBS上半年的電視作品在收視率方面表現不算出色，但是劇情卻大受肯定的月火劇，及題材特別的水木劇，帶有強烈傳統的周末劇，讓KBS上半年表現其多采多姿的一面。
月火劇－「收視率不代表全部」
在電視劇的製作環境中，收視率的確是一部作品是否走紅的重要指標，不過收視率與成功與否無關，上半年的KBS2月火劇有許多很棒的作品受到矚目，例如去年底首播的《Jugglers》。
過人的處世哲學與親和力，讓一位拒絕相親的女子與拒絕他人關心的男子，以祕書及上司的身分相遇而展開一段戀情，但以一種關係逆轉作為嶄新題材，但標榜著這樣題材的《Jugglers》劇情後段卻較偏重在男女浪漫，難免有些遺憾，不過白珍熙與崔丹尼爾的搭配依舊令觀眾喜愛。
後續又推出了《Radio Romance》，由金所炫及Highlight尹斗俊攜手合作，以在錄音室中展開的電台作家與超級巨星的廣播羅曼史為主軸，預告帶來一段浪漫愛情，原本各自有著傷痛的男女透過廣播治癒彼此，令大家產生深深的共鳴，雖然收視率曾低於5％，《Radio Romance》仍以特別題材及對忙碌社會中的寫照，仍得到取多觀眾們的好評。
《Radio Romance》受到年輕觀眾喜愛，後續推出的《我們遇見的奇蹟》則是瞄準中年收視群，邀請資深演員金明民、羅美蘭與金賢珠主演，描述平凡的男子同個名字同樣年紀卻擁有不同的人生，也訴說生活與死亡及中年齡層的情感。《我們遇見的奇蹟》收視率大約在10％上下，也算是不錯的成績。
目前正在熱播中的《你也是人類嗎》，以機器人為題材是有點冒險，但為了全劇的完整性，決定採用100％事前製作，當然這題材很容易被拿來與收視率不佳的MBC《不是機器人啊》作比較，難免壓力大。100％事前製作以及機器人CG完美表現讓這部作品具有高度水準，讓大家更能高度投入作品，完全沒讓觀眾對題材反感，但收視率依舊沒有開出大紅盤。
水木劇－「嘗試多元題材令人激賞」
上半年KBS2的水木劇擁有著自己的色彩，今年2月播畢的《黑騎士》描述著一位男子與兩位女子糾纏了兩百多年的奇幻愛情故事，令人心動的愛情故事既清新又有著神秘魅力，播出後話題不斷，但因奇幻類，前世今生的劇情總會令人想起tvN的大戲《鬼怪》，《黑騎士》即使結局也曾有點惹議，但試圖嘗試奇幻浪漫戀情主題也是值得嘉許，並且演員們金來沅、申世景與徐智慧也都發揮了演技實力到無可挑剔，但始終無法跟《鬼怪》相提並論。
接下來推出的是《推理的女王2》，推理女王崔江熙與熱血刑警權相佑一邊解決大大小小的案件，揭發事實真相，貼近生活又具推理感，第一季大受歡迎而第二季完全無更換主角回歸也蔚為話題，兩人再度合作也更有默契，讓觀眾們相當喜愛，這部作品也常登上水木劇第一二名的位置，成績出色。
後續作品則是最近創造高收視率的《金裝律師》Suits，這部作品改編自同名人氣美劇，描述韓國最優的法律公司中的傳奇律師與擁有天才記憶力的新進律師，發展出一段Bromance。由熟男張東健與帥氣朴炯植合作，重點並非圍繞著許多事件的法庭戲，劇中角色的個性表現更加亮眼，希望帶來與其他作品的相異處，而本作品也以最高收視率10.7％華麗退場。
周末劇－「《我的黃金光輝人生》《一起生活吧》成功接力」
這果然是KBS2的最大強項，即使在收視一片低迷的狀態下，周末劇依舊衝出好成績。今年3月播畢的《我的黃金光輝人生》，收視率竟然突破了40％，並且由過去曾因性醜聞受爭議的演員朴施厚演出男主角，在未播出前就成為話題討論，播出後也炒熱了這時段的作品。劇中最受爭議的是朴施厚的想像癌，也就是並沒有真正罹患癌症卻有自己是患者的錯覺，多次後令觀眾有點不太買單，即使本作品擁有超高收視率，但依舊有很多觀眾認為太過灑狗血。
《一起生活吧》接棒播出，描述新中年一代的父母與年輕一代子女們的模糊曖昧與現實生活，透過愛與對立找出家人真實的意義。演員柳東根、韓智慧、李尚禹等演出中年、壯年與青年各個年齡世代的愛情，同樣在電視劇圈中創下亮眼成績，其中柳東根的戀情更是看出兩位資深演員的演技實力所在，最近的收視率也都有34.2％，可說是地上波的強者，是否能超越前一部作品《我的黃金光輝人生》？大家還有期待的空間。
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