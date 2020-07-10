【KSDx緯來戲劇台】想知道2個名字相同、生日也相同的人因一場意外產生一體兩魂的故事嗎？

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想重溫由金明民、金賢珠、羅美蘭、高昌錫等主演的《我們相遇的奇蹟》嗎？（又譯：《我們遇見的奇蹟》）現在可以在這裡看到啦～

▼《我們相遇的奇蹟》會在緯來戲劇台43台於7月13日起，晚間9點起，週一至週五晚間8-10點！



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活動日期：即日起至８月２日

公佈及通知日期：８月３日

（會在此頁面公佈！）

活動獎品：

＊表格內有問題，如答對就會選出５位幸運兒送出

獎品：「兩餐韓式年糕火鍋吃到飽299餐券」



參加方法：請同時完成以下(1及2)。

想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～

（如在APP上打開這活動煩請前往手機網頁版參加）

1) 請按此分享此活動頁面

2) 煩請按這填寫參加表格

在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出５位～快來參加吧！😉

注意：

- 每位用戶只可參加一次，重覆參加會被取消資格

- 韓星網保留一切對活動細則更改之權利

- 參加本活動參賽者，請留正確的基本資料、地址(含郵遞區號)、手機號碼、e-mail，參加投票得獎者將不另外通知得獎訊息，若資料有誤導致贈品無法送達，將不再補寄，視同放棄得獎資格，若得獎者使用假名登入偽資料，將視同放棄得獎資格

- 本活動所有獎項贈送均由主辦單位決定產品的大小、尺寸、顏色、種類，得獎者不得任意挑選更換，所有圖片僅供參考，得獎產品以實物為準！得獎者不得任意更換挑選，否則視同放棄得獎資格

特別銘謝：

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