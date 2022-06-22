李泰煥將於下週一（27日）入伍！以演員男團「5urprise」出道，曾出演過多部熱門影集

從《回來吧大叔》、《W－兩個世界》、《爸爸，我來伺候你》、《我的黃金光輝人生》、《金秘書為何那樣》、《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》，到最近的《三十九》，李泰煥積極挑戰不同類型的角色，大家對他印象最深刻的又是哪部作品呢～？

據報導，1995年出生的李泰煥，將於下週一（27日）以陸軍現役入伍。

2013年以演員男團「5urprise」出道的他，成員有唯一、徐康俊、孔明、姜泰伍等人。2020年，全員離開原公司「Fantagio娛樂」。同年，唯一、徐康俊、姜泰伍和李泰煥加盟由經理人成立的新公司「Man of Creation（M.O.C）」繼續共事，孔明則與「Saram娛樂」簽約。

李泰煥陸續出演多部熱門影集，在《高校處世王》、《傲慢與偏見》、《華政》後，曾與鄭智勳（Rain）、金秀路、吳漣序、李珉廷、李荷妮、崔元英、尹博等人合作《回來吧大叔》。他在劇中飾演前職是廚師、現職是保鑣的「崔勝宰」。

小編超級推薦這部電視劇！當時被同檔劇《太陽的後裔》搶走光環，但演員配合、劇本安排，都令人相當動容。回頭再看演員陣容，也都是響噹噹的人物，童星金康勳如今都要上初中了！

在《回來吧大叔》後，李泰煥再演保鑣角色，與李鍾碩於《W－兩個世界》中展現「Bromance」，兩人也在現實生活中成為好友。

不只迷你劇，李泰煥還曾出演《爸爸，我來伺候你》、《我的黃金光輝人生》等週末長劇，分別與朴恩斌、徐恩秀在劇中組成CP。

之後，李泰煥還出演了《金秘書為何那樣》、《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》，以及最近的《三十九》。希望李泰煥能好去好回，再帶給觀眾們許多優秀的作品！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞