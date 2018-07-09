BLACKPINK 挟持久氣勢延長活動　〈Forever Young〉接力宣傳到月底！

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雖然這次帶著〈Square Up〉回歸韓國前經歷了一年空窗期，但 BLACKPINK 的存在感不只沒有冷卻，最近也追加了更多活動回報國內粉絲！

YG Entertainment 昨天（9 日）透露，BLACKPINK 為了報答粉絲的熱烈支持，即將以雙主打歌中的另一首 “Forever Young” 接力繼續宣傳，預定一路活動到七月底。

雖然 “Forever Young” 並沒有製作 MV，但 BLACKPINK 最早釋出的短預告其實就是這首作品，剛回歸時幾次在音樂節目上直接公開的現場表演，也讓這首歌的人氣十分火熱。



如此一來，14 日 BLACKPINK 就會帶著 “Forever Young” 再度登上 MBC《Show! 音樂中心》，Blink 別忘了鎖定直播囉！



（照片與影片來源：MBC、YG Entertainment、SBS）

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