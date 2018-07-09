韓劇 陽光先生미스터 션샤인–亮麗的開場

（劇雷，慎入）備受矚目的大劇《陽光先生》首播2集便以8.852%~9.691%打破《孤單又燦爛的神–鬼怪》首播記錄，也刷新tvN週末劇新劇首播收視記錄。
《陽光先生》金銀淑作家、李應福導演再度擦亮合作招牌，交出亮麗收視佳績。不曉得有收看的劇飯們，覺得好看嗎？
其實，首集劇情都在交代角色背景及連結關係，因找來多位之前合作的演員客串，幾乎都在認人，而李導的色彩、燈光、運鏡畫面，是一大看點。第二集很快就展開事件，金編說故事功力就慢慢顯現了。暗殺事件可以説是第二集最精彩的部分，除了金編設定情節有巧思外，黑夜中屋頂上的追逐導演根本就在拍他想拍已久的畫面吧？！他也超愛運用燈光，展現奇幻效果。
至於主演們，李炳憲演技、氣場，值得高片酬。儘管只要和年輕演員同框，大叔外型就顯露無遺。金泰梨外型真的很青春，穿上男裝更像15、6歲的小男孩。相較於孔劉、金高銀的外齡差，她和李炳憲外齡差距更大。她的演技再怎麼穩，還要需時間適應，且需要非常強的劇情，才能說服觀眾忘掉外齡差。
其他主演，如柳演錫和金玟廷出場戲不多，僅在交待連結關係，也就談不上有沒發揮。卞約漢角色則在首集出現一下，就去日本留學了。
整的來說，編導企圖在愛情戲上套進史歌般的時代外衣，幾場戰爭場面也拍得悲壯、慘烈。首播2集，可歌可泣的感動不多，視覺畫面卻很有力道。大致上，會想再往下追。20180709
#許多時候，國家都敗在自家人手上
#十九世紀末、二十世紀初，朝鮮也和中國一樣鎖國，處於歐美日列強侵略境況
#我們各自以自己的方式度過改變中的國家
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