tvN新劇《陽光先生》上週末正式首播，收視超越《鬼怪》寫下最新紀錄！
韓劇 2018年7月9日 星期一11:30 MiJimin
tvN週末劇《陽光先生》（Mr. Sunshine）第一集AGB收視率直接破10%，這個成績相當驚人啊～！
新劇《陽光先生》是李應福導演與金恩淑作家的第三度合作，從《太陽的後裔》與《鬼怪》一同攜手，前兩部作品的成績都引起全球熱潮，不僅討論度高外，連同收視率都相當亮眼。
《陽光先生》在上週六的首播，首都圈AGB收視率就直接破10%，隔天播出的第二集則繼續攀升至11.5%，以有線台來說，直接破兩位數的收視成績是相當厲害的程度。
《陽光先生》在第一集的全國AGB收視率為8.9%，直接打破了金恩淑作家的前一部《鬼怪》，當時第一集收視率為6.3%，同樣是在tvN播出的作品，也為自己寫下了最新紀綠。
以《太陽的後裔》和《鬼怪》這兩部作品，最低收視都是在首播（第一集），然後大結局時還有機會刷新最高收視，故《陽光先生》若一直保持如首播一般的好口碑，收視率也有機會節節上升，一起期待吧！
（圖自：劇照）
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