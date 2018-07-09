Army 非去首爾不可的理由再加一！防彈少年團五週年展即將登場
KPOP 2018年7月9日 星期一10:33 施乃琪
還沈浸在防彈少年團上週來台的魅力嗎？今天他們又宣布了新的驚喜——出道五週年特別展覽，先祝 Army 們明天搶票順利囉！
Big Hit Entertainment 在今天（9 日）宣布，防彈少年團將從 8 月 25 日起至 10 月 28 日間，在首爾鐘路區的 Ara Art Centre 舉行特別展覽《2018 BTS EXHIBITION 今，日》。
距離防彈少年團上一次在 2015 年專屬展覽已經過了將近三年，而這三年來他們的成長、和 Army 更加密切的關係都會滿滿地構成展覽養分，因此從 Ara Art Centre 地下一樓起算的整整五樓，全都會打造成《2018 BTS EXHIBITION 今，日》的展覽會場。
《2018 BTS EXHIBITION 今，日》將在明天（10 日）經由 Interpark 網站開賣，若有剩票屆時也會直接在現場販售。
（照片來源：Big Hit Entertainment）
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