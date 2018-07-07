韓影 下個月《與神同行：最終審判》上映，原著漫畫家先來台

下個月《與神同行：最終審判》上映，原著漫畫家先行訪台，分享創作過程。。。
日前韓影《與神同行》原作漫畫家周浩旻應 LINE Webtoon 四週年活動邀請，首次來台分享創作理念、過程。其中聊到對於電影內容更動很多，雖意外也尊重導演創作理念，也提及至今還沒看續集《與神同行：最終審判》。他坦言最喜愛電影中飾演陰間使者德春角色的金香起，她和筆下畫的德春幾乎百分百相似，自己的個性也和上集裏沉默寡言的金自鴻相同。
除了《與神同行》外，自去年4月已開始進行新漫畫連載《冰糖葫蘆》。這次的創作是以中國宋朝為背景所展開的降妖道士與少女的冒險故事。所以，這回有機會訪台，他不像一般韓國人來台必吃小籠包，反倒希望能吃到道地的冰糖葫蘆。
而續集《與神同行：最終審判》將於8/8在台灣上映，日前（7/6）也在首爾舉行了製作發表會。包括導演金容華、主演河正宇、朱智勛、金香起、李政宰、馬東石、金東旭皆出席了。續集將完成上一集留下的線索拼圖，揭開眾神封閉的記憶，隱藏的身世、前世糾結的故事，也將首次看到飾演家神馬東石虛弱的一面。新鮮的樂趣與感動，將更勝第一集，期待上映了。20180707
#其中陰間使者角色畫板是台灣電影公司邀請原作漫畫家周浩旻模仿前導海報親手畫的
#相關電影資訊、圖片、台版海報來自采昌亞洲電影世界CAI CHANG Asia FB及LINE Webtoon
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