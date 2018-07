近日來韓旅行不得不知的小資訊! GS25 於8/4舉辦音樂啤酒祭,Crush、Heize等多位歌手參與 就是感情好!朴炯植本人親自到場送上應援車給「漂亮姐姐」韓志旼~ 降暑必吃!綠茶、薄荷巧克力脆皮雪糕超清涼 好友與女友溺水先救誰? HYUKOH成員機智妙答 倒數兩週 集結華麗陣容的《The Stage Big Pleasure》準備登場! 「堪稱最魔性、醉意的翻唱系列XD」Google翻譯人聲深情演繹BLACKPINK&BTS等人氣歌曲! 朴孝信時隔五年再度開金口唱 OST 那麼多經典中你最愛哪首? Super Junior再加一位回歸~!成員厲旭將於7月10日退伍一起活動 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況- 榜首檢法男女 [專訪]THE BOYZ希望自己是少女時代? 謙虛只給自己打75分 20年前她靠一把扇子一根手指火遍全歌壇!20年後實力後輩重現經典~ 傳說級搖滾樂團 YB 與 Guckkasten 攜手 9 月震撼開唱!

就是下禮拜二了!又多一個開心的消息啊...,期待他和成員們團聚的畫面~!

男團Super Junior的成員已依序服役完成,而在下星期二(7月10日)也將正式退伍,結束在忠清北道曾坪郡37師團的軍隊生活,上個月開始已有多個消息釋出,關於厲旭退伍後的活動計劃。



▼六月時,始源、東海、銀赫還有與厲旭會面。



緊接著7月12日也將在首爾舉辦粉絲見面會《Return to the little prince》,與想念他的粉絲們相見,當天他將帶來多首歌曲,讓大家重溫他美好的歌聲。



以及下個月Super Junior將到台灣開唱,成員們將在拼盤演唱會「2018 K-FLOW CONCERT in TAIWAN」上登場,厲旭也確定一同出席!



