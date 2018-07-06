韓劇 金秘書為何那樣김비서가 왜 그럴까 – 閃亮的自戀

（劇雷，慎入）正當無線水木劇因直播足球賽程停停播播時，有線的《金秘書為何那樣》卻屢破收視新高，打算讓朴敘俊履行收視公約就是了？！
嚴格來說，這部改編同名人氣網漫的《金秘書為何那樣》，除了畫面夢幻、完全撕漫男女外，即使於第5集換過編劇，也只增添了韓式浪漫風，劇情還是略顯單薄，甚至有點緩慢，一直都是男主李英俊（朴敘俊飾）、金微笑（朴敏英飾）的情感推拉，到第10集才解開男主李英俊和哥哥童年時期誰和金微笑遭遇綁架事件。秘書室的支線劇情，顯得多餘，拿掉也不影響主線進展。
但，朴敘俊和朴敏英的CP效應太甜膩、太粉紅的閃亮亮了。男、女主高顏值，演繹又到位，即使整集都在放閃也不膩人。尤其是朴敘俊的自戀演繹不浮誇，從他口中說的自戀台詞，活像自信的宣示。自戀多一分、少一分，不是過油就討人厭，他完全揮灑自戀的高度魅力於眼神、舉手投足間。相對的，飾演哥哥的李泰煥演繹刻意、不自然了。
劇情已經走到副會長努力的打入金秘的世界，也得到金秘姐姐們的認可。副會長媽媽在金秘來詢問兒時遭遇綁架的人，是不是副會長後決定跟大兒子說出實情。李成延受刺激來到活動會場，碰到金秘。接下來在會場表演秀中，金秘被舞台上女表演者刺激童年被綁架記憶而昏倒。現在就等後面交代，為什麼哥哥李成延的記憶是自己遭綁？弟弟李英俊反而要隱瞞這件事？為什麼金秘小時候也一起遭綁？謎團很好猜，可大家愛看的還是自戀的副會長李英俊和金秘書的粉紅愛情。
接下來，該是以打破《機智牢房生活》的11.195%最高收視記錄為目標了。加油！副會長、金秘書。20180706
#被藏在衣櫃的副會長還好沒有密室恐懼症
#可以每一集都放閃嗎？
#有多少女劇飯掉朴敘俊坑了？
#應該是副會長狂吃醬蟹、挖蛤蜊太萌了
#是因今生CP李民基、庭沼珉客串，才又刷新高嗎？
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