《陽光先生》李炳憲自爆無替身 7月7日全球同日公開

韓國古裝史詩劇集《陽光先生》由韓國黃金編導團隊金銀淑與李應福導演再度攜手，搭配睽違9年回歸小螢幕的李炳憲，及在電影《下女的誘惑》《1987》《小森林》等表現出色的金泰梨，將於7月7日全球同日公開。
劇中由李炳憲所飾演的軍官崔宥鎮，充滿亞洲人特色的黑髮與黑眼珠，參與著美國與西班牙的戰爭中特別顯眼。即使已全身傷痕累累的他，依舊露出銳利強悍的眼神，將槍口瞄準著西班牙軍隊，並與隊友並肩前進，在危險的戰場上更顯鬥志。
李炳憲在拍攝戰爭場面時可說是使出渾身解數，令人佩服他的敬業精神，李炳憲在完成妝髮造型後，用手在地面上抓了幾把泥土，塗在自己全身，讓演出戰爭場面時變得更加逼真，正式拍攝開始時李炳憲也穿梭在因砲彈而塵土飛揚的現場，非常投入演出，雖然他的臉上眼睛與鼻子等都覆蓋了塵土，不過他依舊不靠替身親自完成每個畫面。
《陽光先生》描述在辛末洋擾時代（1871年），一名出身奴僕家庭的朝鮮男孩離開祖國，登上美國軍艦，多年後以美國軍官身分重返故鄉，卻愛上朝鮮兩班貴族的女兒，更發現美國要殖民朝鮮的陰謀。除李炳憲與金泰梨外，同劇其他主要演員包括柳演錫、金玟廷、卞約漢等。7月7日晚間9點在韓國首播，而透過全球網路平台也可在同一日觀賞到《陽光先生》。
照片/影片：Netflix
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