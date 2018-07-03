《RM》連滑雪講師都迷上洪真英的魅力！隔天還到車站送別 完全一片丹心啊～

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真的是興致爆棚！這一段超有趣，洪真英到哪裡都很受歡迎啊～



SBS綜藝節目《Running Man》於上週日（1日）播出「家族團遊計劃」，「豪華旅行團」和「戰慄旅行團」分別前往瑞士和英國。

但是，天氣是不是要互換一下？豪華旅行團的壞天氣、戰慄旅行團的好天氣，不曉得是「臭手」的威力還是「綜藝神」在幫忙…號稱晴朗的瑞士居然下起大雷雨，而總是陰雨綿綿的英國居然迎來大晴天？一邊是無法玩得盡興，另一邊是必須硬著頭皮、完成懲罰任務…

就這樣，「豪華旅行團」必須提早結束滑雪行程。金鐘國、洪真英還有滑雪講師坐同一輛車，雖然外面下著噢，但車內的氣氛相當熱烈。

講師馬上就猜到洪真英是位歌手，洪真英也爽快地以歌曲回應，展開她在瑞士的「第一次活動」！（笑）看看講師著迷的表情…看樣子洪真英又吸引到一位粉絲了。然後用「You are amazing！」讚揚洪真英。

看著兩人之間的粉紅泡泡，金鐘國不自覺地說：「Sorry…」是覺得打擾到兩位了嗎？XD洪真英也為講師介紹，金鐘國也一樣是歌手，金鐘國也用歌曲回應，講師嚴肅地跟洪真英說：「我覺得妳唱得比較好」再度使車上陷入笑海中。



回到租賃室，講師又來了！就這樣悄悄坐在洪真英旁邊…接受點歌的洪真英，又開始對著講師唱歌。在旁邊看著這一切的HAHA忍不住問：「她在幹嘛啊？」、「音樂劇嗎？」但講師給予熱烈的掌聲，無論怎樣都支持洪真英。

不過，講師表示，自己完全不會說韓文。金鐘國於是教他「我愛你」的韓文，然後要他跟洪真英說。



講師問：「那是什麼意思？」知道是「我愛你」以後，他對著洪真英挑眉，還給予「原來如此～」的表情，笑翻全場。



隔天，講師還到車站為洪真英一行人送行，並留下合影。



為了測試講師的真心，姜漢娜來到窗邊，看看講師是不是也會給予「回應」。



伸出手的姜漢娜…



指著洪真英的講師XD彷彿在說：「妳是誰啊我只關心她。」如此一片丹心的講師，為這趟旅程增加不少笑料。

（圖片、影片來源：SBS《Running Man》）

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