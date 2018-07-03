ASTRO & Weki Meki 師兄妹接力回歸 粉絲不用擔心公司營運問題啦！
KPOP 2018年7月3日 星期二14:38 施乃琪
年初時經紀公司 Fantagio Music 的代表無預警遭解僱，旗下藝人未來發展瞬間陷入不明朗狀態，幸好如今 ASTRO 和 Weki Meki 都要選在很適合他們的夏天回歸囉！
經紀公司 Fantagio Music 在今天（3 日）對媒體透露：「ASTRO 這個月就會在國內發行特別迷你專輯，目前已經進入最後的製作階段了；而 Weki Meki 現在則是在準備團體專輯，應該會在 ASTRO 專輯發行後不久就跟著回歸。」並強調這次 Weki Meki 全員都會參與。
最近 ASTRO 各自活躍在綜藝、電視劇外，全員最近也有台灣和日本公演行程；而 Weki Meki 成員磪有情和金度延最近也跨隊和宇宙少女的雪娥與 Luda 以特別分隊之姿活動，也是因為這樣公司才特別強調「這次 Weki Meki 會全員出擊。」
另一方面，Fantagio Music 內部雖然因代表遭解僱事件而陷入混亂，但公司很快地整頓營運狀況，並更努力地準備讓旗下藝人回歸。
（照片與影片來源：Fantagio Music、starship Entretainment）
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