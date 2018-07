防彈少年團JIN和柾國之間的特殊打招呼方法get一下~！

這就是防彈少年團真假忙內「不打不相愛」的生活日常~XD

先是手心手背各拍一次,然後互相撞頭、拍後頸,再用小腿踢對方屁股,最後撞胸。 雖然說是JIN和柾國之間的特殊打招呼方法,甚至看起來有點像打架,但其實明顯是互相鼓勵的方法,快和好友學起來,嘗試一下平常也這樣互相加油打氣吧!

jinkook’s handshake is basically slapping and kicking each other djghj an accurate representation of their friendship and the definition of extra i’m living for it #ChoiceFandom #BTSARMY #TeenChoice @BTS_twt pic.twitter.com/k5OjEBtCrV