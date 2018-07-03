防彈少年團JIN和柾國之間的特殊打招呼方法get一下~！

這就是防彈少年團真假忙內「不打不相愛」的生活日常~XD
先是手心手背各拍一次，然後互相撞頭、拍後頸，再用小腿踢對方屁股，最後撞胸。 雖然說是JIN和柾國之間的特殊打招呼方法，甚至看起來有點像打架，但其實明顯是互相鼓勵的方法，快和好友學起來，嘗試一下平常也這樣互相加油打氣吧！
jinkook’s handshake is basically slapping and kicking each other djghj an accurate representation of their friendship and the definition of extra i’m living for it #ChoiceFandom #BTSARMY #TeenChoice @BTS_twt pic.twitter.com/k5OjEBtCrV— taelephant (@aegyotaetae) 2018年7月3日
說到JIN和柾國這對「珍果CP」，少不了再科普一下防彈少年團裡的CP：霜花CP（J-HOPE和V）、正太CP（柾國和V）、國民CP（柾國和JIMIN）、糖雞CP（SUGA和JIMIN）、 南茜CP或者94line（RM和J-HOPE）、泰米CP或者95line（V和JIMIN），還有南碩CP、糖果CP、珍惜CP等等~
你又最喜歡哪對CP呢？
圖：@Aegyotaetae、@cherrypink9297
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