終於看到演員的正面！《與神同行：最終審判》新版兩海報公開
電影 2018年7月3日 星期二07:44 Erin
7月3日一早韓國時間7：30，即將上映的《與神同行：最終審判》繼上次公開了暗黑版海報後，終於再度公開韓國最新版本海報，總算讓大家看清楚主角們的樣貌。
第一張海報中可看出以江林公子河正宇為主，除了由他率領的朱智勛與金香起外，後排更是多了最新的貴人金東昱，以及家神馬東石，五位一同向前方走來。海報上更寫著「揭開千年的祕密」，也再度提醒大家韓國上映日為8月1日，台灣香港則分別為8月8日與9日。
第二版海報則是以閻羅王李政宰為主，他的左右邊看起來就是各位的前世畫面，而陰間使者三人組則在中間一排，海報上所有人的表情都嚴肅至極，不過月值使者李德春卻笑得相當開心，而最下排也強調著金東昱以及馬東石，看起來兩位在《與神同行：最終審判》中戲份相當重要。
照片：롯데엔터테인먼트 FB / 中文預告：采昌國際多媒體
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
林之稚 （Chih Chih Lin）張詠慈連建壹 !!!!!期待~
3小時前