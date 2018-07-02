他們的回歸讓粉絲們翹首期盼！娛樂圈中的「真正的男子漢」

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都說認真的男人最帥，有些男藝人即使是入伍服役也依舊勤懇認真，從不傳出任何負面消息，展現了真正的男子漢面貌。

而經過部隊的洗禮，不管是身體還是心靈，他們都變得更加健碩和強大。

1.任時完

素有正直青年之稱的任時完到了部隊也依舊是好青年一枚，最近他還向《國防日報》投稿，講述自己如何適應部隊生活。

他將於2019年4月10日退伍。

2.池昌旭

去年8月14日入伍的池昌旭於同年9月被分配至了炮兵團，開始了嶄新的部隊生活。 在新兵教育大隊的時候，池昌旭就因為積極參加訓練被選為小隊長，之後更被授予「最佳戰友獎」。

池昌旭將於2019年5月13日退伍。

3. 玉澤演

去年9月4日入伍的玉澤演因為在新兵教育大隊成績優秀被選為助教，其實擁有美國永久居住權的他並不需要服兵役，但是一心認為自己是大韓民國男兒的他覺得兵役是自己的義務，於2010年放棄了美國綠卡。

玉澤演將於2019年6月3日退伍。

4..姜河那

美談製造機姜河那走到哪兒都是謙虛謹慎的模樣，就連在部隊裡也沒忘了招牌「道歉」POSE。

他將於2019年6月10月退伍。

5..金秀賢

韓流之星金秀賢入伍後幾乎鮮少有消息傳出，一直低調地服役中。 曾經做過心臟手術的金秀賢曾在體檢中被判4級，並不需要服現役，然而倔強的他偏偏要刻苦恢復，在2015年的體檢中獲得了1級現役的判定。

2019年7月22日金秀賢將重返大眾視線。

「圖：網路」

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