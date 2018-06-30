朴敘俊為代言燒酒作SNS宣傳！卻留言：「它不是燒酒 這樣喝會死人的」莫名有喜感啊XD
明星 2018年7月2日 星期一09:01 JiaJia
粉嫩嫩的副會長、SENSE滿分的副會長～是為了完整還原影片才戴上眼鏡嗎？（大笑）
以tvN電視劇《金秘書為何那樣》再次襲捲廣大劇迷的心的朴敘俊，也經常使用SNS和粉絲們互動。
最近，他就上傳自己正在吃冰淇淋的照片，還留言：「很甜，和第八集一樣。」有看《金秘書為何那樣》的劇迷應該也是一樣的想法吧～
照片太帥了！「日常就是畫報」的代表啊～
在戲劇、綜藝全面開花的朴敘俊，當然也是廣告界的當紅炸子雞。他成為燒酒代言人，也在個人SNS進行宣傳。朴敘俊留言：「模仿盧士燕老師 #適當飲酒是幸福 #這是水 #它不是燒酒 #這樣喝會死人的 #真露一滴 #真露 #一杯真露」
他穿著粉紅襯衫、帶著眼鏡，正經八百地說著：「男人不太會喝…我不太會喝酒，只能喝一杯燒酒的程度。」然後朴敘俊喝了一口燒酒，再對鏡頭綻放完美笑容。特別的是，朴敘俊上傳的第二則影片，是盧士燕老師的原版畫面。再對比朴敘俊版本，莫名好笑啊！還有粉絲留言：「哥哥，你這是要拓展新的路線嗎？諧星那種。」
再等等，星期三、星期四就看的到副會長和金祕書了！希望能看到更多甜甜的鏡頭～
（圖片、影片來源：bn_sj2013@Instagram、tvN《金秘書為何那樣》）
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