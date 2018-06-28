TWICE被質疑多次模仿少女時代，連新歌預告圖也像...
KPOP 2018年6月30日 星期六13:00 ZJM
網友：大家都抄來抄去的啦！ VS那麼多巧合，確實參考了嘛！
▼TWICE《Cheer Up》和少時《Oh!》的啦啦隊主題。
▼TWICE《Heart Shaker》和少時《Gee》的白T恤+緊身牛仔褲的著裝。
▼TWICE日本單曲《Candy Pop》和少時《Kissing You》的棒棒糖概念。
▼TWICE《What is Love?》MV和少時《Lion Heart》的大裙子。
▼TWICE日本OST《I WANT YOU BACK》和少時《Dancing Queen》的復古風。
▼連TWICE將於7.9回歸的預告圖和少女時代《Party》的圖也相似，都是夜空+海邊的主題。
▼對此網友們眾說紛紜：
圖：SM Entertainment、JYP Entertainment
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留言/評論
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無法理解
啦啦隊、棒棒糖、復古風之類的也不是什麼原創元素，別人先用了之後的人就不能用？_？
再說歌名都叫Candy pop了，不用棒棒糖不然要用什麼？
5小時前
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什麼風格如果都要說類似都是抄襲，那真的抄襲不完了，像少時也有類似服裝及場景的，能說抄襲嗎？總而言之雙方粉絲都不要上升偶像就好
（我不是SONE也不是ONCE，只是兩團成員的唯飯）
4小時前
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我雖然不是她們的粉絲但我也看不下去，很多前輩團留下給後輩借鏡就被說抄襲，甚至只是風格類似就說都抄襲別團的，這分明在挑撥離間(個人意見)
4小時前
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