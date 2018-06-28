HAHA特別客串宋智孝新劇《Lovely Horribly》期待他們的對手戲啊～！
韓劇 2018年6月28日 星期四13:34 MiJimin
這對「麻浦區兄妹」在《Running Man》外的互動也令人期待…，小編非常好奇HAHA會演出什麼角色～！？
KBS全新月火劇《Lovely Horribly》即將在八月份推出，昨日劇組也公開了HAHA為此劇客串的消息，目前已經進行了拍攝工作。
《Lovely Horribly》是講述大明星弼立（朴施厚 飾）和電視劇作家乙順（宋智孝 飾）像是「生命共同體」般，只要有一方幸福，另一方就會遭遇不幸，恐怖又浪漫的愛情喜劇故事，主要演員還有李起光、恩靜、崔汝珍、張赫鎮等人。
＊延伸閱讀：【新劇陣容超強大！《Lovely Horribly》朴施厚X宋智孝X李起光台詞排練照公開】
而HAHA也是情義相挺，為了女主角宋智孝而決定客串角色，兩人在《Running Man》裡就如同兄妹一般的情誼，這次在節目外的互動，也相當讓人期待，至於HAHA客串的角色尚未公開，也請大家一起期待首播。
《Lovely Horribly》預計於八月接檔《你也是人類嗎》。
（圖自：《Lovely Horribly》／sbs_runningman_sbs）
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