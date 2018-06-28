尹斗俊是預言家嗎？ 早早說中「德國會在世界盃爆冷門，而阿根廷會是冠軍！ 」
明星 2018年6月28日 星期四09:56 Sani
昨晚的世界盃小組賽韓國以2:0戰勝德國，讓不少人跌破眼鏡！ 然而，其實這早就被尹斗俊預料到了！ 他不僅早早預言德國會「發生意外狀況」，還說冠軍會是阿根廷！
2018年俄羅斯世界盃小組賽F組韓國對陣德國，
6月11播出的KBS電視節目《BALL SHOW李榮杓》中，MC請大家寫出會在這次世界盃中「遭逢意外變故」的隊，尹斗俊就PICK了德國：「世界盃裡有一種叫做冠軍魔咒的東西。 」並列舉了前代冠軍在接下來的比賽中都失利的例子，然後壞笑著對德國嘉賓說：「Fighting！ 」
沒想到...... 真的被他說中了！（影片10:10處開始）
其實尹斗俊在節目裡還有預言另一個內容，那就是本屆世界盃的冠軍得主——會是阿根廷！
尹斗俊給出的理由如下：今年是美斯（梅西）最後一次參加世界盃，會有很強的求勝意志，加上隊員也都十分優秀，沒有道理不贏~
尹斗俊不愧是讓人分不清他是「會唱歌的足球選手，還是會踢球的歌手」XDD關於冠軍的預言會否成真呢？ 我們拭目以待吧！！
（圖源：《BALL SHOW李榮杓》、《一周偶像》節目截圖）
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留言/評論
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不會 因為阿根廷永遠是亞軍
2018年6月28日 13:03
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我不想阿根廷拿冠军因为我怕下一届他们会在小组赛出局这是一个魔咒
18小時前
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雯憓真的希望oppa 预言可以实现🙏🙏🙏
23小時前