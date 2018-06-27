「強勢姊姊」Jessi的濃妝與淡妝對比！這也讓網友紛紛表示：「淡妝好好看很清純！」
明星 2018年6月29日 星期五08:45 Yuan
美籍韓裔的Rapper Jessi，因豪邁敢言又豪爽的性格而被稱為「強勢姊姊」。
相信有不少人都有看過她出演的綜藝節目吧？而Jessi的色澤強力的妝容也讓臉部更加有立體感，加上專屬的健康古銅色肌膚和火辣的身材，也讓許多人印象深刻！
最近有網友上傳她之前淡妝的照片，就讓不少網友表示：「淡妝好好看很清純」、「這是Jessi姊姊嗎」、「根本像另一個人，但現在濃妝很有魅力」、「以後都畫淡妝吧」等等。而她也曾在IG公開過淡妝或是素顏照，更曾在《Get it beauty》公開了素顏和保養方法。
另外，Jessi在7月6日帶著數位新曲回歸，這也是她時隔約1年帶來的新曲。所屬社YMC娛樂相關人士表示：「這次的新曲是適合夏日消暑的歌曲，融合了Jessi獨有力量感的歌唱和tap，再次散發獨特的Girl crush和存在感，請大家多多期待。」而這次的新曲將由Gray參與製作，兩人的搭擋也令人期待！
（圖：IG@jessicah_o、YMC、Naver）
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