是有點土但有些聽起來還是有點心動♥：來了解一下韓版「土味情話」吧～

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戀愛中的女生都很愛聽到男友的各種甜言蜜語，比如《鬼怪》中的那句「跟你在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好。 每一天，都很美好」不知道打動多少人。

然而最近韓國卻在流行「土味情話」風，雖然聽上去不那麼浪漫、不那麼洋氣，可是照舊情意滿滿啊~今天就要學習一下吧~

A：你上輩子一定是碳酸飲料吧？

B：什麼？

A：不然我為什麼一見到你就開心到冒泡？

A：你像交通卡

B：那是什麼？

A：一天也不拉地在我心臟上打卡

A：下回我們玩接球遊戲吧

B：我不太會

A：那你是如何一下子抓住我的心的？

以上這兩段出自網劇《復仇筆記》，00後的孩子們的情話都已經10級了~

A：知道仙女和你的區別嗎？

B：什麼？

A：仙女在天上，而你在我心裡~

A：告訴你怎麼一星期減2斤

B：怎麼減？

A：把你的心放在我這裡~

哈哈哈，有夠肉麻的，不知道小夥伴們學會了沒有呢？

「圖：《鬼怪》、《復仇筆記》截圖」

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