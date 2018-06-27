是有點土但有些聽起來還是有點心動♥：來了解一下韓版「土味情話」吧～
韓劇 2018年7月1日 星期日13:30 Rui
戀愛中的女生都很愛聽到男友的各種甜言蜜語，比如《鬼怪》中的那句「跟你在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好。 每一天，都很美好」不知道打動多少人。
然而最近韓國卻在流行「土味情話」風，雖然聽上去不那麼浪漫、不那麼洋氣，可是照舊情意滿滿啊~今天就要學習一下吧~
A：你上輩子一定是碳酸飲料吧？
B：什麼？
A：不然我為什麼一見到你就開心到冒泡？
A：你像交通卡
B：那是什麼？
A：一天也不拉地在我心臟上打卡
A：下回我們玩接球遊戲吧
B：我不太會
A：那你是如何一下子抓住我的心的？
以上這兩段出自網劇《復仇筆記》，00後的孩子們的情話都已經10級了~
A：知道仙女和你的區別嗎？
B：什麼？
A：仙女在天上，而你在我心裡~
A：告訴你怎麼一星期減2斤
B：怎麼減？
A：把你的心放在我這裡~
哈哈哈，有夠肉麻的，不知道小夥伴們學會了沒有呢？
「圖：《鬼怪》、《復仇筆記》截圖」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論