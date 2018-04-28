「JYP 停車場管理員」任蔡言重圓歌手夢　原來是金鍾國牽的線！

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才說「JYP 停車場管理員」任蔡言即將發表新歌，沒想到昨晚重返《看見你的聲音 5》的他就透露已經和新公司簽約，而且居中牽線的原來就是主持人金鐘國？

《看見你的聲音 5》昨晚（27 號）在 Mnet 播出本季最後一集，帶領觀眾重溫因節目而受到矚目的明星或素人，其中在本季掀起超熱烈討論的任蔡言再度現身。上次以一首「雪之花」驚豔四座的他，這次也選唱了朴孝信的另一首經典歌曲「憧憬」。

好消息是，在登上《看見你的聲音 5》後，任蔡言終於能再度以「歌手任蔡言」的身份和大眾見面了！他透露自己和心儀的經紀公司簽了約，正在準備著新專輯。

這時俞世潤忽然問他：「你知道鍾國有幫忙嗎？」這才揭曉了金鍾國不為人知的溫暖行為。原來他在節目播出後向經紀公司推薦任蔡言，就此促成了任蔡言重圓的歌手夢。



有趣的是，觀眾紛紛表示「金鍾國人真的很好」、「太期待了」、「該不會 JYP 又這樣錯失一個好人才了吧 XD」原來任蔡言的新東家正是 Suran 所屬的 Million Market！期待趕快聽見屬於他自己的歌曲啦～



（照片與影片來源：Mnet）

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