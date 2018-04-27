讓「國民初戀」秀智吃閉門羹的這家網紅照相館，想拍最有格調照片的你一定要來～

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濟州島的一家網紅照相館最近因讓秀智吃了閉門羹又火上加火。

位於濟州島的「普通青春記錄室-青春照相館」原本就因為店家擅長拍攝感性生活照被讚為「人生照相館」。 最近秀智前往濟州島旅行，特意前去探訪這家照相館，卻遇到店家週三休業，遺憾的秀智只能坐在店前的椅子上拍照，還PO到了自己的instagram上，附言「每次都碰到店家休息」。 很快店家就在網上互動，逗趣地說「對不起，我可能是瘋了」。秀智探訪濟州島網紅店吃閉門羹 老闆：我可能是瘋了

連秀智都要親自前去的這家照相館到底有什麼不同呢？

對我們來說，一張照片意味著什麼？ 它是你的青春、記憶和情感。 時間紙包不住，也停不住，只有小小的相冊記錄了那一刻的停留。 青春照相館就用相機記錄了客戶想要保存下來的每一個瞬間。

很少看到網紅店如此朴素，從外觀來看你根本無法把這個看似破落的小屋和網紅劃等號。 屋樑上掛著的兩盞暖黃色電燈仿佛在傾訴著歲月的故事。

走入內部，你並不會因為空間狹小問題感到局促，居家設計和木質佈景像極了30年前的舊家，可見店主的品味。

店家最擅長拍攝生活照片，照片中的每個人有自己的故事，有綽約多姿的少女，有姐妹花，有愛情的見證，也有全家福。 這些照片留住了人們最美好的記憶。

「圖：instagram-bo.chung.gi」

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