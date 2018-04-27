因私生飯追到飛機上！CNBLUE李正信發文：「請不要去碰航班在內的私人訊息！」
明星 2018年4月27日 星期五13:30 Yuan
日前，CNBLUE成員李宗泫、李正信和姜敏赫三人一起出國旅行，更透過SNS分享了許多帥氣的照片，粉絲們看到照片也都紛紛表示：「根本是在拍畫報」、「超帥氣」等留言。
但25日李正信在推特就發了兩則貼文：「收了錢之後透露飛機航班這種事情難道不是違法的嗎？一定要做到這種地步？無論是買的人？賣的人？」、「真的非常非常不喜歡說這些，但請不要去碰包括航班在內的私人消息。」指責個人隱私被公開。
據悉，是因為回程一路被「私生飯」尾隨，讓三人私下行程毫無隱私。在SNS上可以看到有貼文人公然Tag了成員的名字，告訴他們回首爾的航班資訊，在去年JTBC的記者曾充當粉絲，在SNS向一個販賣班機資料的帳號私訊，該帳號就提供了價格和匯款訊息，一小時內就會得到所有資訊，也被推測是航空公司內部人員流出。
把藝人的私人資料拿來營利，不僅造成了他們的困擾，更受到許多指責。不少藝人都飽受私生飯的騷擾，日前EXO伯賢在直播時，就有私生飯就打電話來；希澈也曾透露有私生曾破解SJ宿舍密碼，偷偷進入宿舍。真的希望大家都可以理性追星，不要越界！
（圖：成員IG、推特＠MentalShin、JTBC）
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