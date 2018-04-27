Krystal鄭秀晶現身名錶快閃店 句句不離姐姐黏TT
KPOP 2018年4月27日 星期五09:19 Erin
歌手兼演員的Krystal鄭秀晶於4月26日抵台，為位於台北101購物中心的精品手錶快閃店擔任嘉賓，引來眾多媒體爭相捕捉她的美麗畫面。
身為亞洲時尚指標的Krystal，本次二度來台，今日的她穿著全身純白搭配黑褲，戴上閃亮名錶展現時尚氣息。與姐姐Jessica的感情超好，姐妹都是美女的基因令人羨慕，她透露姐姐也酷愛台灣美食，現在看到鳳梨酥也會想起與姐姐在韓國曾一同享用的畫面，姐姐也有大力推薦她來台的必吃美食。
Krystal近年來演出許多電視劇作品，除了《繼承者們》裡面與姜敏赫這對可愛CP令人印象深刻，《河伯的新娘》中她則是常以冷酷的表情現身，直到最近的《機智牢房生活》也飾演男主角可愛又貼心的青梅竹馬戀人智荷，總是展現多種風格的Krystal在穿搭上也是一樣追求時尚與多變化，一向擁有自己的獨特眼光，也表示自己非常喜愛今日搭配的Possession系列，可轉動變化顏色甚至混搭其他單品，就如同Krystal對自己的期許一樣，不限制在一個框架內，努力呈現多變的自己。
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論