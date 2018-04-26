史上第一個進入Billlboard拉丁榜的韓國歌曲！ 就來自最近高人氣回歸的他們！
KPOP 2018年4月26日 星期四12:17 Sani
這一榮譽的主角就是Super Junior！ 歌曲當然就是他們的新歌《Lo Siento》啦，恭喜創造了K-POP史上這一特別的紀錄！
據所屬社Label SJ透露，Super Junior在本月12日發佈正規八輯重新包裝版《REPLAY》後，主打歌《Lo Siento》登上了Billboard拉丁數位歌曲榜（Billboard's Latin Digital Song Sales chart），而且排名相當靠前——第13！
不僅如此，歌曲還在Billboard世界數位歌曲銷量榜上高居第2，專輯也在Billboard世界專輯榜上排名第2，真的受到了全球歌迷的喜愛~
對於《Lo Siento》進入拉丁歌曲榜，美國媒體評價稱：「Super Junior早已是韓國最前衛的組合之一，現在又在Billboard樹立了新的里程碑，為韓國音樂開拓了全新的領域。 」關於歌曲本身，則盛讚道：「歌曲包含西班牙文、韓語、英語，同時攻佔了拉丁榜和世界榜。 如果同時反映拉丁樂迷和韓國樂迷偏好的歌曲能取的好成績，未來就可以期待更多韓國和拉丁之間的合作。 」
Super Junior全球巡演《SUPER SHOW 7》也於4月20日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯開唱，隨後22日在秘魯利馬、24日在智利聖地亞哥成功舉辦演唱會，將於 27日在墨西哥城舉辦中南美洲《SUPER SHOW 7》的最終場。
《Lo Siento》的MV也呈現人氣爆發趨勢，其中在中南美洲的流覽量尤其高。 祝賀Super Junior就此打開中南美洲市場！ XDD
（圖源：Label SJ，Super Junior FB）
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